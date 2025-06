Israel bombardiert Raketenstellungen im Iran

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel weitet seine Angriffe im Iran aus. Rund 30 Kampfflugzeuge flogen nach Angaben eines israelischen Militärsprechers massive Angriffe. Unter anderem sollen erstmals Bomben auf ein strategisches Raketenkommando in der Provinz Jasd im Zentrum des Landes gefallen sein. Dort seien Raketen vom Typ "Chorramschahr" gelagert gewesen sein. Rund 60 dieser Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern sollen zuletzt von dort auf Israel abgefeuert worden sein.

Es war der erste israelische Angriff in diesem Landesteil des Irans. Außerdem bombardierte die israelische Luftwaffe nach Angaben des Militärsprechers Raketenabschussvorrichtungen, Produktionsstätten für Luftabwehrsysteme und Drohnenkommandos und -lagerstätten in Isfahan, Buschehr und Ahwas. Iranische Soldaten, die Raketensysteme bedienten, wurden ausgeschaltet, hieß es weiter. Das zivil genutzte Atomkraftwerk in Buschehr war kein Ziel dieser Angriffe./gm/DP/he