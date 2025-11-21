Israel Discount Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Israel Discount Bank hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Israel Discount Bank 2,48 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Israel Discount Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,26 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at