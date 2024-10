Israel: Hisbollah-Geheimdienstzentrale in Beiruter Vorort angegriffen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut nach eigenen Angaben eine Geheimdienstzentrale der Hisbollah-Miliz angegriffen. Außerdem sei eine unterirdische Waffenfabrik attackiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Es seien zuvor Schritte unternommen worden, um Schaden an Zivilisten zu verringern, hieß es. Zu möglichen Opferzahlen gab es zunächst keine Angaben. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Ein von der Armee auf der Plattform X verbreitetes Video des Luftangriffs zeigte das Bombardement eines allem Anschein nach mehrstöckigen Hauses.

Im Süden des Libanons sei derweil ein ranghoher Hisbollah-Kommandeur getötet worden, teilte die Armee mit. Er sei für mehrere Angriffe auf Israel verantwortlich gewesen und habe Gefechte im grenznahen Gebiet Bint Dschubail befehligt.

Die Hisbollah reklamierte derweil neue Angriffe auf den israelischen Norden für sich. Auch in der Hafenstadt Haifa gab es erneut Raketenalarm. Nach Armeeangaben wurden rund 70 Geschosse vom Libanon auf Israel gefeuert. Einige seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, andere im nördlichen Gebiet eingeschlagen. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um mehrere dabei ausgelöste Brände zu löschen, hieß es./le/DP/mis