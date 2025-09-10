10.09.2025 09:41:38

Israel Katz: Israel wird überall gegen seine Feinde vorgehen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat den Angriff auf die Führung der Hamas in Katar gerechtfertigt. Israel werde alle, die am Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 beteiligt waren, zur Rechenschaft ziehen, sagte Katz. "Israels Sicherheitspolitik ist klar: Israels langer Arm wird überall gegen seine Feinde vorgehen. Es gibt keinen Ort, an dem sie sich verstecken können." Viele hochrangige Hamas-Funktionäre leben in Katar.

Er drohte der Terrororganisation erneut damit, sie zu vernichten und den Gazastreifen zu zerstören, sollte die Islamisten Israels Bedingungen für ein Kriegsende nicht akzeptieren. Israel fordere vor allem die Freilassung aller Geiseln sowie die Entwaffnung der Hamas.

Die USA hatten den Angriff Israels auf die Spitze der islamistischen Hamas in Katars Hauptstadt Doha deutlich kritisiert. Auch aus Deutschland und vielen anderen Ländern kam Kritik.

Katar ist neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg ein Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe kommen seit Monaten nicht voran./cir/DP/jha

