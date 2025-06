Israel meldet erfolgreiche Abwehr iranischer Drohnen - Dutzende Ziele in Iran angegriffen

Im Gebiet des Toten Meeres seien kurz nacheinander drei Drohnen abgefangen worden, teilte die Armee auf Telegram mit. Zuvor hatten wieder die Warnsirenen geheult.

Der Krieg zwischen den beiden Erzfeinden geht in die zweite Woche. Seit vergangenen Freitag attackieren die israelischen Streitkräfte immer wieder Ziele in der Islamischen Republik, während die iranischen Streitkräfte ihrerseits Raketen und Drohnen auf den jüdischen Staat abfeuern.

Erklärtes Kriegsziel der Atommacht Israel ist es, den Iran an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern und gegen sein Raketenarsenal vorzugehen. Die Führung in Teheran hingegen dementiert seit Jahren, den Bau von Kernwaffen anzustreben - und pocht auf das Recht, Atomkraft für friedliche Zwecke zu nutzen.

Israels Armee: Weiterer Raketenbeschuss aus Iran

Der Iran setzt seine Raketenangriffe auf Israel nach Angaben des israelischen Militärs fort. Erneut heulten im Süden des Landes die Warnsirenen, die Luftabwehr war am frühen Morgen in Betrieb. Kurz darauf teilte die Armee mit, dass die Bevölkerung die Schutzräume wieder verlassen könne. Die Such- und Rettungskräfte seien an einem Ort im Einsatz, wo ein Geschoss niedergegangen sein soll. Kurz zuvor waren laut dem Militär mehrere Drohnen aus dem Iran abgefangen worden.

Israels Armee greift weitere iranische Raketensysteme an

Israels Armee hat im Iran weitere Angriffe geflogen und dabei Raketensysteme zerstört. Die Anlagen in den Gebieten von Teheran und Isfahan seien auf Flugzeuge der israelischen Luftwaffe gerichtet gewesen und hätten deren Betrieb stören sollen, teilte das Militär mit. Mit den Angriffen plane die Luftwaffe, ihre Handlungsfreiheit im iranischen Luftraum auszuweiten.

"Kampfjets und andere Flugzeuge der israelischen Luftwaffe operieren weiterhin ungehindert im iranischen Luftraum und greifen militärische Ziele des iranischen Regimes im West- und Zentraliran an", hieß es vom Militär weiter. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuletzt von einer "vollen Luftüberlegenheit im Himmel über Teheran" der Luftwaffe gesprochen.

Wut und Sorgen im Iran nach Internetsperre im Krieg

Eine Woche nach Kriegsbeginn wächst im Iran neben großen Sorgen auch die Wut angesichts einer nahezu vollständigen Internetsperre. Offiziell begründen die Sicherheitsbehörden die Maßnahme mit militärischen Notwendigkeiten zum Schutz vor Angriffen des Erzfeindes Israel. Viele Menschen im Land, die sich frei informieren wollen, glauben dieser Darstellung jedoch nicht mehr. Sie werfen der Staatsführung vor, Berichte über das Kriegsgeschehen zu zensieren und Schäden in den Metropolen verbergen zu wollen.

Verlassene Millionenmetropole und ein Hauch von Normalität

Die Stimmung in Teheran, sonst eine pulsierende Millionenmetropole mit über 15 Millionen Einwohnern, ist gedrückt. Tagsüber liegt über vielen Teilen der Megacity eine gespenstische Stille - Geschäfte, Einkaufszentren und Restaurants bleiben geschlossen. Eine Woche nach Kriegsbeginn kehrt mancherorts jedoch ein Hauch von Alltag zurück. Einige Bewohner, die in den ersten Tagen geflohen waren, denken angesichts teurer Unterkünfte auf dem Land über eine Rückkehr nach.

Mortesa (29), Angestellter bei der Stadt, sorgt sich um die Zukunft. "Aktuell gibt es weniger Arbeitsstunden, damit bin ich zufrieden", sagt er und lacht - seinen Humor hat er nicht verloren. "Ich habe Angst, dass eines Tages das Bankensystem nicht mehr funktioniert, dass die Versorgung mit Benzin, Strom und Wasser gestört wird." Wenn die Angriffe andauerten, sagt er, nähmen die Probleme zu.

Hassan (28), der im Mediensektor arbeitet, wünscht sich Normalität und sagt: "Ich habe Angst, dass trotz all der Toten und der zerstörten Infrastruktur das Regime bestehen bleibt und alles sinnlos und vergeblich war."

Frauen tragen plötzlich T-Shirts

Augenzeugen berichten aus der Hauptstadt von Straßenkontrollen durch Sicherheitskräfte an nahezu allen wichtigen Knotenpunkten und Kreuzungen. Viele Frauen ignorieren inzwischen die strengen islamischen Kleidungsregeln komplett und gehen bei über 30 Grad ohne Kopftuch und im T-Shirt durch die Stadt. Ein Thema, das zuletzt unter konservativen Klerikern heftig diskutiert wurde, ist angesichts des Kriegs in den Hintergrund gerückt.

Wut unter Regierungsgegnern auch auf Israel

Seit der Islamischen Revolution von 1979 gilt die Feindschaft zu Israel als Staatsdoktrin. Auch Israel betrachtet den Iran als seinen größten Feind. Gefangen in der Eskalation sind die Unschuldigen, die in der Region in Frieden leben wollen. Im Iran lebt die größte jüdische Gemeinde im Mittleren Osten. Noch vor 50 Jahren waren die Beziehungen zwischen Israel und Iran gut, teils arbeitete man sogar eng zusammen.

Angesichts der verheerenden israelischen Angriffe droht die Stimmung unter Gegnern der iranischen Staatsführung zu kippen. Viele Menschen zeigen sich schockiert darüber, dass Israel nicht nur Militäreinrichtungen und Atomanlagen bombardiert, sondern auch dicht besiedelte Wohngebiete der Hauptstadt angreift. Einige nehmen das in Kauf - in der Hoffnung auf einen Sturz der Regierung in Teheran. Die Mehrheit aber sehnt sich nach Normalität.

Verletzte in Israel nach erneutem Raketenangriff aus dem Iran

In Israel sind bei einem erneuten Raketenangriff aus dem Iran viele Menschen verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Junge sowie zwei Männer befänden sich in ernstem Zustand, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Alle drei wurden den Angaben nach durch Granatsplitter verletzt. Weitere 20 Menschen seien leicht verletzt worden. Mehrere israelischen Medien meldeten übereinstimmend, sie seien bei einem Raketeneinschlag in der Küstenstadt Haifa verletzt worden.

Magen David Adom sagte weiterhin, eine 51-jährige Frau habe während eines Raketenalarms im Norden des Landes einen Herzstillstand erlitten und sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen gestorben.

Eine Klinik in Haifa teilte mit, sie habe nach dem Raketeneinschlag in der Stadt 19 Verletzte aufgenommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein Sanitäter von Magen David Adom berichtete von großer Zerstörung auf den Straßen beim Einschlagsort.

Israels Außenminister Gideon Saar teilte mit, in Haifa sei auch eine Moschee getroffen worden. Dabei seien Geistliche, die sich in dem Gotteshaus aufgehalten hätten, verletzt worden. Ein von Saar veröffentlichtes Video soll Schäden in dem Gebäude zeigen.

Der Iran habe weitere ballistische Raketen abgefeuert, teilte das israelische Militär mit. Luftabwehrsysteme seien im Einsatz gewesen, um die Geschosse abzufangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, in Schutzräume zu gehen. Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen.

Unbestätigten Berichten zufolge soll es weitere Einschläge gegeben haben, laut der Nachrichtenseite "ynet" sowie dem Sender Kan soll ein Schulgebäude im Zentrum des Landes getroffen worden sein. Berichte über Verletzte dort gab es zunächst nicht.

Mehrere israelische Medien berichteten übereinstimmend, dass zuletzt rund 25 Raketen aus dem Iran abgefeuert worden seien. Irans staatlicher Rundfunk zitierte einen Militärsprecher, wonach etwa "militärische Ziele" von Raketen und Drohnen angegriffen worden seien.

Berichte: Israelischer Angriff auf iranische Hafenstadt Buschehr

Israel soll iranischen Berichten zufolge die Hafenstadt Buschehr angegriffen haben. In der Großstadt am Persischen Golf sei die Luftabwehr aktiviert worden, berichtete das iranische Nachrichtenportal "Ruydad24". Informationen zum Ziel des Angriffs waren zunächst nicht bekannt. In den sozialen Medien berichteten Nutzer über einen Angriff auf eine Luftwaffenbasis am Flughafen in Buschehr. In der Hafenstadt befindet sich das einzige Atomkraftwerk Irans.

Europäer loten mit Iran diplomatische Lösung aus

Eine Woche nach Kriegsbeginn haben europäische Chefdiplomaten mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi in Genf erstmals Chancen für eine diplomatische Lösung des Konflikts ausgelotet. Parallel zu weiteren gegenseitigen Angriffen von Israel und Iran wollte Außenminister Johann Wadephul (CDU) in der Schweiz zusammen mit Jean-Noël Barrot (Frankreich) und David Lammy (Großbritannien) klären, ob Teheran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm und zum Verzicht auf Atomwaffen bereit ist.

An den Gesprächen nahm auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas teil. Die Europäer kamen zunächst unter sich in der Residenz des deutschen Abrüstungsbotschafters zusammen. Das Treffen mit Araghtschi begann gegen 15.30 Uhr im Hotel InterContinental.

Irans Außenminister: Wer Israels Angriff rechtfertigt, ist Komplize

Araghtschi rief die internationale Gemeinschaft im UN-Menschenrechtsrat auf, die Angriffe Israels auf sein Land zu verurteilen. "Jede Rechtfertigung dieses ungerechten und verbrecherischen Krieges käme einer Komplizenschaft gleich", sagte er vor dem Treffen mit den Europäern. Der Iraner warf Israel wegen dessen Vorgehens im Gazastreifen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Wadephul mahnte vor dem Treffen, Iran sei nun am Zug. Araghtschi forderte hingegen ein Ende der israelischen Angriffe als Voraussetzung für Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump hatte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Vorabend erklären lassen, er wolle vor dem Hintergrund der anstehenden Verhandlungen innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA als wichtigster Verbündeter Israels in den Krieg eingreifen werden.

Wadephul mit Forderungskatalog an Teheran

Der deutsche Außenminister hatte vor dem Abflug nach Genf erneut Gesprächsbereitschaft gegenüber Iran signalisiert, aber zugleich einen Forderungskatalog ausbuchstabiert. "Das setzt die ernsthafte Bereitschaft des Iran voraus, auf jede Anreicherung von nuklearem Material zu verzichten, was in Richtung einer atomaren Bewaffnung gehen könnte." Auch über das Raketenprogramm Teherans müsse verhandelt werden. "Wenn diese ernsthafte Bereitschaft besteht, dann wird unsererseits auch die Folge sein, dass wir bereit sind, weitere Gespräche zu führen."

Macron: Rückkehr zu Verhandlungen hat Priorität

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte das iranische Atomprogramm eine Bedrohung. Es gebe aber sehr gut geschützte Werke im Iran, und niemand könne derzeit genau sagen, wo sich das auf 60 Prozent angereicherte Uran befinde. "Das ist ein Programm, über das man auch über technische Expertise und Verhandlungen die Kontrolle zurückgewinnen muss", sagte Macron er in Paris. Die Rückkehr zu Verhandlungen müsse Priorität haben.

Der britische Außenminister Lammy, der kurz vor dem Genfer Treffen in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio zusammentraf, sieht das von Trump genannte Zeitfenster als Chance für eine diplomatische Lösung und warnte vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Es sei jetzt an der Zeit, den dramatischen Szenen ein Ende zu setzen, sagte Lammy.

Katz will umfassende Evakuierung Teherans

Israels Verteidigungsminister Israel Katz wies die Armee an, ihre Angriffe auszuweiten und dabei verstärkt Ziele der Regierung in Teheran ins Visier zu nehmen. Auf diese Weise solle das "Regime" destabilisiert werden, sagte Katz. Staatliche Symbole sollten angegriffen und eine umfassende Evakuierung der Bevölkerung Teherans herbeigeführt werden.

Schweiz und Großbritannien schließen Botschaften in Teheran

Großbritannien und die Schweiz, die seit Jahrzehnten auch die diplomatischen Interessen der USA im Iran vertritt, schlossen ihre Botschaften in Teheran. Die Briten teilten mit, das Botschaftspersonal wegen der Sicherheitslage vorübergehend aus dem Iran abzuziehen. "Die Situation könnte schnell eskalieren", schrieb das Außenministerium in London. Gearbeitet werde nun aus der Ferne. Das Schweizer Außenministerium teilte mit, die Entscheidung sei "angesichts der Intensität der militärischen Operationen im Iran und der äußerst instabilen Lage" getroffen worden.

UNHCR bereitet Krisenpläne für Flüchtlinge aus Iran vor

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bereitet sich auf größere Flüchtlingsgruppen aus dem Iran vor. "Wir erstellen Krisenpläne", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben sie noch nicht veröffentlicht, weil wir nicht genügend Informationen haben und weil wir die Entwicklung abwarten. Aber wir planen auf jeden Fall." Es gebe bereits unbestätigte Berichte über ankommende Flüchtlinge aus dem Iran in Armenien, Aserbaidschan und Turkmenistan, sagte Grandi.

Seit Kriegsbeginn sind nach offiziellen Angaben in Israel 24 Menschen durch die iranischen Angriffe getötet sowie mehr als 800 verletzt worden. Im Iran kamen laut des in den USA ansässigen Menschenrechtsnetzwerks HRANA bislang mehr als 650 Menschen ums Leben; mehr als 2.000 seien verletzt worden. Die Aktivisten stützen sich auf Informanten und öffentlich zugängliche Quellen. Die Regierung selbst veröffentlicht keine Zahlen zu Verletzten und Todesopfern.

Israel euphorisch über eigene militärische Stärke

Angesichts der eigenen militärischen Stärke herrscht nach Ansicht des Nahost-Experten Simon Fuchs in Israel geradezu Euphorie. Daher sei das Land derzeit eigentlich grundsätzlich nicht an einem Abkommen interessiert, sagte der Professor für Islamwissenschaft an der Hebräischen Universität in Jerusalem. "Man will jetzt nicht davon ablassen, den Iran jeglicher militärischer Macht und auch jeglicher nuklearer Fähigkeiten zu berauben", sagte Fuchs im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Eine echte Chance für den Vorstoß der Europäer sieht Fuchs, falls der Iran zum Verzicht auf jegliche Urananreicherung - auch zu zivilen Zwecken - bewegt werden könnte. Das lehnt die Regierung in Teheran bislang strikt ab. Ein Einlenken Teherans ohne vollkommenen Gesichtsverlust wäre nach Ansicht des Experten aber denkbar. Die politische und religiöse Führung könnte auf die noch bestehende Schlagkraft ihrer Raketenmacht verweisen, samt der aus iranischer Sicht erfolgreichen Einschläge im israelischen Kernland, sagt Fuchs.

Spielt Teheran auf Zeit?

In Teheran kam es nach dem Freitagsgebet zu einer Kundgebung von Regierungsanhängern. Der Sicherheitsexperte Riad Kahwaji von dem in Dubai ansässigen Institute for Near East and Gulf Military Analysis (Inegma) geht im dpa-Gespräch davon aus, dass der Iran derzeit auf Zeit spielt. Teheran rationiere seine Raketen und versuche die Moral im eigenen Land mit Propaganda aufrechtzuerhalten.

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX)