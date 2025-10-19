|
19.10.2025 20:51:38
Israel will Waffenruhe wieder einhalten
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel Angriffe auf seine Truppen im Süden des Küstengebiets mit zwei Todesopfern gemeldet und die israelische Luftwaffe bombardierte daraufhin nach Medienberichten Dutzende Ziele im Gazastreifen./ro/DP/zb
