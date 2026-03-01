Israels Armee: Iran greift erneut mit Raketen an

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs am Morgen erneut Raketen auf den jüdischen Staat abgefeuert. Die Abwehrsysteme seien aktiviert, um sie abzuwehren, teilte die Armee mit. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in die Schutzräume zurückzukehren. In mehreren Gebieten des Landes heulten erneut die Sirenen.

In den vergangenen 24 Stunden mussten Millionen Menschen nach Armeeangaben bereits rund 20 Mal wegen Raketenangriffen des Erzfeindes Iran in die Schutzräume eilen.

Der Iran hatte nach der Tötung des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei bei den amerikanisch-israelischen Luftangriffen massive Vergeltungsschläge gegen Dutzende US-Stützpunkte sowie Ziele in Israel angekündigt./ln/DP/zb