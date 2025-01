Israels Armee veröffentlicht Video von Empfang der drei Geiseln

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat Videoaufnahmen vom Empfang der drei weiblichen Geiseln nach ihrer Freilassung durch die Hamas veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie ein Fahrzeug des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) anfährt und stoppt. Die drei Frauen steigen aus und werden von Soldatinnen begrüßt, teilweise in den Arm genommen. Diese Übergabe passierte Medienberichten zufolge noch innerhalb des Gazastreifens. Anschließend brachte sie das Militär nach Israel.

Bewaffnete Hamas-Mitglieder hatten die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31) zuvor in Gaza IKRK-Vertretern übergeben. Sie waren seit ihrer Entführung während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen festgehalten worden.

Nun kamen sie im Rahmen einer neuen, sechswöchigen Waffenruhe-Vereinbarung als erste Geiseln frei. Nach ihrer Ankunft auf israelischem Gebiet und Begrüßung durch ihre Mütter wurden sie per Hubschrauber in eine Klinik in der Nähe der Küstenmetropole Tel Aviv gebracht./le/DP/he