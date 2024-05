Israels Armeesprecher: Militär hat genügend Waffen für Rafah-Einsatz

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Militär verfügt nach den Worten von Armeesprecher Daniel Hagari über genügend Waffen und Munition, um seinen Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fortzusetzen. "Die Armee hat Waffen für die geplanten Einsätze und auch für die Einsätze in Rafah. Wir haben, was wir brauchen", sagte Hagari am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er wurde zuvor gefragt, ob das Militär nach der Drohung aus den USA, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, über genügend Ausrüstung verfüge.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel für den Fall einer großangelegten Militäroffensive in Rafah mit Einschränkungen bei der Lieferung von Armeeausrüstung gedroht. Falls Israels Militär für eine Offensive in dicht bevölkerte Teile der Stadt einmarschiere, werde das Konsequenzen bei den Waffenlieferungen haben, sagte er dem Fernsehsender CNN. Für eine umfassende Invasion werde seine Regierung nicht die Waffen bereitstellen.

Hagari betonte angesichts der Drohung von Biden, dass die Beziehungen zwischen Israel und den USA nach wie vor eng seien. "Die USA haben dem Staat Israel und dem Militär während des Krieges in beispielloser Weise Sicherheitshilfe geleistet." Wenn es Differenzen zwischen den Partnern gibt, würden diese jedoch hinter verschlossenen Türen gelöst. "Israel hat Sicherheitsinteressen, aber wir sind uns auch der Interessen der USA bewusst. Und so werden wir auch weiterhin handeln", sagte Hagari./rme/DP/he