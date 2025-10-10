|
10.10.2025 05:27:38
Israels Regierung stimmt Abkommen über Waffenruhe zu
TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Kabinett hat dem Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung aller Geiseln und einer Feuerpause im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zu Freitag mit./czy/DP/zb
