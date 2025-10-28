28.10.2025 19:05:39

Israels Verteidigungsminister: Hamas wird hohen Preis zahlen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat der islamistischen Terrororganisation Hamas gedroht. Die Hamas werde einen "hohen Preis zahlen für den Angriff auf israelische Soldaten in Gaza und für die Verletzung des Abkommens über die Rückgabe der getöteten Geiseln", sagte Katz nach Angaben seines Büros. Mit dem Angriff habe die Hamas eine "rote Linie" überschritten. Die israelische Armee werde darauf mit großer Härte reagieren. Die Hamas werde doppelt und dreifach zahlen, sagte Katz demnach./le/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stabil -- DAX schließt wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt und das deutsche Börsenbarometer kamen am Dienstag kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
