Isuzu Motors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Isuzu Motors hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 40,58 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 857,46 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Isuzu Motors 788,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at