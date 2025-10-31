WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
|
31.10.2025 17:00:03
'IT: Welcome to Derry' Served Up the Most Unsettling Sequence I've Seen on TV This Year
Commentary: Episode 2 takes an upsetting trip to the supermarket, and I'm still trying to figure out why it affected me so deeply.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!