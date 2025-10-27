Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
27.10.2025 12:07:14
Italian court approves extradition in Nord Stream case
A court in Italy has given the go-ahead to extradite a Ukrainian suspect to Germany over the 2022 Nord Stream pipeline sabotage. The gas delivery route was long seen as a symbol of Germany's overreliance on Russian fuel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|Stream Co Ltd
|111,00
|0,91%
