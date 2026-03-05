Italian-Thai Development legte Quartalsergebnis vor

Italian-Thai Development hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Italian-Thai Development vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,06 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,75 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 18,45 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,340 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Italian-Thai Development ein Gewinn pro Aktie von -1,090 THB in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 35,88 Milliarden THB, gegenüber 70,67 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 49,23 Prozent präsentiert.

