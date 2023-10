Italien unterstützt Israels Recht auf Selbstverteidigung

ROM (dpa-AFX) - Angesichts der Angriffe aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel unterstützt Italien das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die Regierung in Rom verurteile zudem aufs Schärfste den "Terror und die anhaltende Gewalt gegen unschuldige Zivilisten", hieß es in einer Mitteilung des Amtssitzes von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Samstag. "Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen." Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurden am Samstagmorgen in Israel zahlreiche Menschen verletzt, auch gab es Todesopfer. Hamas erklärte den Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Israel versetzte das Land daraufhin in Kriegsbereitschaft, wie die Armee mitteilte./rme/DP/zb