ITEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ITEX hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,3 Millionen USD, gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at