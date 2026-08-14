Ithmaar Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ithmaar Bank hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 700,2 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 669,2 Millionen AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at