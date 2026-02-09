ITmedia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ITmedia lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,76 JPY gegenüber 18,04 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 1,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at