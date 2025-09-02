|
02.09.2025 06:31:29
ITO EN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ITO EN hat am 01.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,60 JPY gegenüber 37,31 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent auf 130,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
