Itochu: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Itochu hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 153,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 161,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3 690,23 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 692,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at