iX Biopharma Aktie
WKN DE: A14398 / ISIN: SG1BD9000009
|
27.10.2025 09:49:29
iX Biopharma shares jump 35% on potential US, Australia listing plans
This brings the counter up 408% in the year to dateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu iX Biopharma Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu iX Biopharma Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|iX Biopharma Ltd
|0,13
|0,00%