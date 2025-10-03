Izolacja-Jarocin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Izolacja-Jarocin hat am 30.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,33 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,130 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Izolacja-Jarocin in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,0 Millionen PLN im Vergleich zu 9,7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at