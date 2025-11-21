Jack in the Box: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jack in the Box ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jack in the Box die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 349,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 326,2 Millionen USD.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jack in the Box ein EPS von -1,870 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 6,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

