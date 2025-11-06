Jackson Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jackson Financial äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jackson Financial -6,370 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,24 Prozent zurück. Hier wurden 1,42 Milliarden USD gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at