Japan Data Science Consortium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Japan Data Science Consortium hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Japan Data Science Consortium 6,56 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Japan Data Science Consortium im vergangenen Quartal 5,14 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Data Science Consortium 5,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at