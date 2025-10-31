Japan Exchange Group, präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Exchange Group, hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 15,89 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 45,93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,61 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at