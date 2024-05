Japanischer Leitindex zum Handelsschluss tiefer - Börsen in China und Hongkong feiertagsbedingt geschlossen

In Asien haben die geöffneten Börsen am Mittwoch eher Schwäche gezeigt.

Während die Handelsplätze in China, Hongkong sowie Südkorea feiertagsbedingt pausierten, gab es in Tokio moderate Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss um 0,34 Prozent tiefer bei 38.274,05 Punkten. Die Börse folgte der Schwäche aus dem New Yorker Handel vom Vorabend.

Kritisch wird weltweit auf den Zinsentscheid der Fed geblickt, der am Mittwochabend ansteht. Von Händlerseite hieß es, ein anziehendes Lohnwachstum erhöhe die Unsicherheit vor der Pressekonferenz der US-Notenbank. Der Markt frage sich, ob es vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell eine Andeutung geben könnte, dass der aktuelle Zinssatz vielleicht nicht restriktiv genug sei, um die Inflation zu kontrollieren.

Eigentlich hatten Anleger für dieses Jahr schon Zinssenkungen eingepreist, doch zuletzt waren die Erwartungen daran wegen der zähen Inflation stark gedämpft worden. Anleger gingen daher nun aus dem Risiko, hieß es.

