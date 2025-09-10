|
Javedan Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Javedan Cement hat am 09.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 PKR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Javedan Cement ein EPS von 1,34 PKR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,47 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,30 PKR beziffert, während im Vorjahr 4,29 PKR je Aktie in den Büchern standen.
Javedan Cement hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,71 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,76 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.
