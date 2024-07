JB Financial legte Quartalsergebnis vor

JB Financial hat am 25.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1009,26 KRW. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 802,40 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 173,74 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 956,13 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Experten hatten einen Gewinn von 861,34 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 530,00 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at