WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

30.11.2025 22:27:00

Jensen Huang Says This Artificial Intelligence Transition Will Be "Revolutionary"

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been at the forefront of advancements in artificial intelligence (AI) with its cutting-edge chips used in the latest technologies. While its sales growth has been slowing down a bit, the company's overall financials remain robust. And as long as there's ample demand for its AI chips, the stock can continue soaring.The good news is that CEO Jensen Huang doesn't see a slowdown coming. The company is coming off another stellar quarter, and Huang believes there's a "revolutionary" transition on the horizon, which could mean even more opportunities for his company in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
