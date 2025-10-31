Jiangsu Expressway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangsu Expressway hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 HKD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,91 Milliarden HKD – eine Minderung von 12,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,46 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at