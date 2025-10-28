|
28.10.2025 06:31:28
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,49 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,62 Milliarden CNY – ein Plus von 24,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 2,10 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,473 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,50 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.