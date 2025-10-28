Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,49 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,62 Milliarden CNY – ein Plus von 24,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 2,10 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,473 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,50 Milliarden CNY erwartet.

