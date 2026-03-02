Jiangsu Yahong Meditech A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jiangsu Yahong Meditech A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,31 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,750 CNY. Im Vorjahr hatten -0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,15 Prozent auf 277,12 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,60 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,650 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 304,00 Millionen CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at