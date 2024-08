JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment A präsentierte Quartalsergebnisse

JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment A hat am 23.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 952,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 896,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at