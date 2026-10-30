JinkoSolar Aktie
WKN DE: A0Q87R / ISIN: US47759T1007
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30.10.2026 13:32:48
Jinko Holdings CFO Mengmeng Li Steps Down
(RTTNews) - Jinko Holdings Limited (JKS), a Chinese solar module maker, said on Friday that Mengmeng Li (Pan Li) has resigned as the chief financial officer with effect from October 30. Subsequently, the company has appointed Kun Zhang (Craig Zhang) as acting chief financial officer with immediate effect.
Zhang served as finance director of Jinko since August. Prior to joining the company, he served as corporate development and finance director at Shanghai Windrose Technology Co., Ltd. from January 2025 to July 2026, and as deputy director of financial reporting and accounting at Envision Ruitai Dynamics Technology (Shanghai) Co., Ltd. from August 2022 to January 2025.
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