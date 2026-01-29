|
29.01.2026 06:31:29
John Keells legte Quartalsergebnis vor
John Keells hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,37 LKR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 LKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,05 Milliarden LKR umgesetzt, gegenüber 81,25 Milliarden LKR im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
