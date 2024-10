Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects präsentierte Quartalsergebnisse

Jordan Masaken for Land and Industrial Development Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2024 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen JOD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at