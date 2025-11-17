Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
17.11.2025 09:57:57
Jordan Pepper wird BMW M Werksfahrer.
+++ BMW M Motorsport verpflichtet Jordan Pepper für die Saison 2026. +++ Pepper verstärkt das BMW M Werksfahrer Aufgebot für Einsätze am Steuer des BMW M4 GT3 EVO. +++ Pepper ist der dritte südafrikanische BMW M Werksfahrer nach Sheldon und Kelvin van der Linde. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
