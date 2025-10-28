Jordan Phosphate Mines legte Quartalsergebnis vor

Jordan Phosphate Mines ließ sich am 26.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Phosphate Mines die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 JOD, nach 0,380 JOD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 418,5 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 306,1 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.

