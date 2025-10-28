|
28.10.2025 06:31:28
Jordan Phosphate Mines legte Quartalsergebnis vor
Jordan Phosphate Mines ließ sich am 26.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jordan Phosphate Mines die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 JOD, nach 0,380 JOD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 418,5 Millionen JOD umgesetzt, gegenüber 306,1 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.