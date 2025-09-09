09.09.2025 16:36:39

Jordanien: Israels Angriff in Katar war 'feige Aggression'

AMMAN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Jordanien hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar als "feige Aggression" verurteilt. Außenminister Aiman al-Safadi sagte auf X, der Angriff stelle einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Der Angriff sei eine Fortsetzung der "brutalen israelischen Aggression", die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region gefährde.

Der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargasch nannte den Angriff eine "heimtückische israelische Attacke". Die Vereinigten Arabischen Staaten ständen fest an der Seite ihres Schwesterstaats Katar. "In voller Solidarität mit dem lieben Katar", postete auch der emiratische Außenminister Abdullah bin Sajid./arj/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX wenig bewegt -- DAX in Rot -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück. Der DAX gibt derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen