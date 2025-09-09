|
09.09.2025 16:36:39
Jordanien: Israels Angriff in Katar war 'feige Aggression'
AMMAN/ABU DHABI (dpa-AFX) - Jordanien hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar als "feige Aggression" verurteilt. Außenminister Aiman al-Safadi sagte auf X, der Angriff stelle einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Der Angriff sei eine Fortsetzung der "brutalen israelischen Aggression", die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region gefährde.
Der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargasch nannte den Angriff eine "heimtückische israelische Attacke". Die Vereinigten Arabischen Staaten ständen fest an der Seite ihres Schwesterstaats Katar. "In voller Solidarität mit dem lieben Katar", postete auch der emiratische Außenminister Abdullah bin Sajid./arj/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRegierung in Frankreich gescheitert: ATX wenig bewegt -- DAX in Rot -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück. Der DAX gibt derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.