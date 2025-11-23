CGI Group Aktie

CGI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.11.2025 09:07:40

JPMorgan, Citi, Morgan Stanley client data may be exposed by vendor’s hack: report

SitusAMC sys the affected data included corporate information tied to some clients’ dealings with the companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CGI Group Inc.mehr Nachrichten