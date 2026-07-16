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16.07.2026 06:31:29
JPMorgan Chase legte Quartalsergebnis vor
JPMorgan Chase stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 723,28 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JPMorgan Chase 401,31 ARS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 116 179,94 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80 215,47 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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