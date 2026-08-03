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03.08.2026 06:31:29
JTEC präsentierte Quartalsergebnisse
JTEC hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 2,19 JPY. Im letzten Jahr hatte JTEC einen Gewinn von -0,800 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 832,3 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 811,5 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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