JTEC präsentierte Quartalsergebnisse

JTEC hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 2,19 JPY. Im letzten Jahr hatte JTEC einen Gewinn von -0,800 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 832,3 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 811,5 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at