Just Eat Takeaway-Aktie schwächer: Geschäft in Frankreich wird aufgegeben

Der Schritt soll die Effizienz steigern und die Profitabilität erhöhen, gab die Delivery-Hero-Konkurrentin am Donnerstag in Amsterdam bekannt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Frankreich ist laut Angaben des Unternehmens ein kleiner Teil des Portfolios. Deutschland ist deutlich wichtiger. Am Mittwoch will Just Eat Takeawaycom -Konzernchef Jitse Groen die Halbjahresergebnisse vorstellen. Die Aktie büßte in einem schwachen Markt rund 2,4 Prozent ein.

Branchenkenner rechnen bereits seit Monaten damit, dass sich der europäische Lieferdienstmarkt konsolidieren muss, nachdem die Anbieter seit einiger Zeit die Profitabilität dem Wachstum vorziehen. In Frankreich sind unter anderem auch Uber Eats und der britische Anbieter Deliveroo aktiv.

Just Eat Takeaway-Aktien fallen in Amsterdam zeitweise um 2,07 Prozent auf 10,655 Euro zurück.

AMSTERDAM (dpa-AFX)