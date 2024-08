K+S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

K+S ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat K+S die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 940,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 898,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at