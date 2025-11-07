|
07.11.2025 03:52:51
Kakao Q3 Profit Up
(RTTNews) - Kakao Corp. (035720.KS) reported third quarter net income attributable to shareholders of parent company of 124.924 billion won up from 105.783 billion won last year.
Operating income increased to 208.048 billion won from 130.526 billion won in the prior year.
Quarterly sales grew to 2.087 trillion won from 1.921 trillion won in the previous year.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!