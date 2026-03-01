US-Dollar - Neo

0,3710
 NEO
0,0113
3,13 %
NEO - USD
01.03.2026 21:14:38

Kallas: EU-Marineoperation 'Aspides' wird verstärkt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation "Aspides" angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Außenminister: "Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen."

Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als "rücksichtslos" und forderte, dass diese aufhören müssten. "Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren", warnte sie. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission "Aspides" schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.

Die EU-Außenminister forderten den Iran außerdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen./ngu/DP/zb

16:43 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
