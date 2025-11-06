Kamadgiri Fashion: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kamadgiri Fashion hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,83 Prozent zurück. Hier wurden 419,1 Millionen INR gegenüber 440,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at