Kaneka präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kaneka hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 108,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50,10 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 198,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 197,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at